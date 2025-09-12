Евросоюз продлил санкции против России до марта 2026 года

Эти меры затрагивают более 2 500 человек и организаций, включая российских чиновников, бизнесменов и крупные компании

Фото: Реальное время

Евросоюз официально продлил весь пакет санкций против России еще на полгода. Это означает, что масштабные экономические и финансовые ограничения будут действовать как минимум до 15 марта 2026 года, пишет ТАСС.

Решение было принято сегодня Советом ЕС. Эти меры затрагивают более 2 500 человек и организаций, включая российских чиновников, бизнесменов и крупные компании.

Напомним, что Европейская комиссия готовит 19-й пакет санкций против России, в котором могут быть введены дополнительные ограничения на выдачу туристических виз для граждан России.

Анастасия Фартыгина