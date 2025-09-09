ЕС может усложнить получение турвиз для россиян в новом пакете санкций

Предложения по новому пакету санкций будут рассмотрены странами Евросоюза 12 сентября

Фото: Максим Платонов

Европейская комиссия готовит 19-й пакет санкций против России, в котором могут быть введены дополнительные ограничения на выдачу туристических виз для граждан России. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Глава МИД Чехии Ян Липавский отметил, что в новом пакете также может быть предусмотрен запрет на свободное передвижение российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны. Это заявление подчеркивает серьезность намерений ЕС в отношении России.

Предложения по новому пакету санкций будут рассмотрены странами ЕС 12 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва ответит на любые ограничения, касающиеся свободы передвижения дипломатов.

Анастасия Фартыгина