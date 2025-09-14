Большинство работодателей ценит в корпоративных юристах гибкость

Второе место по значимости заняла оперативность

Самым важным качеством корпоративных юристов работодатели считают гибкость и ориентацию на поиск решений. Этот вариант выбрали 52% респондентов. Соответствующее исследование провел сервис hh.ru.

Требование к гибкости универсально для всех уровней компаний и отраслей, но особенно критично для руководителей: 63% директоров департаментов и 58% CEO выделяют гибкость как приоритет.

Вторым по значимости ожиданием стала оперативность — за нее проголосовали 36% опрошенных. Третье место занял эффективный риск-менеджмент (35%).

При этом бизнес ждет от юристов не просто констатации рисков, а активного предложения альтернатив, что пока является слабым местом: 18% сотрудников сталкиваются с категоричностью юристов и отказом искать варианты решений, а 14% указывают на нежелание учитывать бизнес-интересы.



