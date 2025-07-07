Казань вошла в топ-35 городов России с самыми высокими зарплатами

Фото: Татьяна Демина

Южно-Сахалинск и Москва продолжают оставаться лидерами по самым высоким зарплатам в России, согласно исследованию РИА «Новости». В то время как Элиста и Владикавказ замыкают список, Казань занимает 34-е место.

Зарплата остается основным источником дохода для россиян, составляя около 70% всех доходов. В 2024 году средняя номинальная зарплата в стране выросла на 18,3%, достигнув 76,5 тыс. рублей. В первом квартале 2025 года этот показатель продолжил расти и составил уже 85 тыс. рублей.

Казань занимает 34-е место в рейтинге городов по зарплатам, но выделяется высоким уровнем заработной платы в банковской и финансовой сфере — 118 тыс. рублей в месяц.

Однако зарплаты различаются в зависимости от отрасли и региона. Например, в финансовом секторе средняя зарплата в первом квартале 2025 года составила 184,8 тыс. рублей, тогда как в образовании — всего 57,4 тыс. рублей. Это подчеркивает значительные различия в оплате труда между разными городами.

Напомним, что ПФО занял пятое место по размерам зарплат в угольной промышленности. Работодатели в этой сфере готовы платить 80,6 тыс. рублей в месяц.



Анастасия Фартыгина