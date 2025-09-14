Знак зодиака важнее опыта работы: работодатели рассказали, с чем готовы мириться
Реже всего препятствием для найма становится пол кандидата
Российские работодатели стали терпимее относится к качествам соискателей, которые не имеют прямого отношения к профессионализму. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.
Например, среди признаков, которые реже всего становятся препятствием для найма, в первой тройке оказались пол соискателя (его игнорируют 50% опрошенных рекрутеров), возраст (48%) и даже отсутствие опыта работы (44%).
Меньшее количество работодателей готовы закрыть глаза на знак зодиака кандидата — этот вариант ответа выбрали лишь 43% опрошенных. 38% рекрутеров готовы нанять кандидата без образования. Треть респондентов не придают значения наличию вредных привычек (32%).
Напомним, почти 72% работодателей в Казани рассматривают бакалавров наравне с соискателями, имеющими квалификацию специалиста или магистра. При этом в каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем образовании, а 10% рекрутеров оценивают бакалавров наравне с выпускниками колледжей.
