Знак зодиака важнее опыта работы: работодатели рассказали, с чем готовы мириться

Реже всего препятствием для найма становится пол кандидата

Фото: Реальное время

Российские работодатели стали терпимее относится к качествам соискателей, которые не имеют прямого отношения к профессионализму. Об этом сообщает пресс-служба сервиса hh.ru.

Например, среди признаков, которые реже всего становятся препятствием для найма, в первой тройке оказались пол соискателя (его игнорируют 50% опрошенных рекрутеров), возраст (48%) и даже отсутствие опыта работы (44%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Меньшее количество работодателей готовы закрыть глаза на знак зодиака кандидата — этот вариант ответа выбрали лишь 43% опрошенных. 38% рекрутеров готовы нанять кандидата без образования. Треть респондентов не придают значения наличию вредных привычек (32%).

Напомним, почти 72% работодателей в Казани рассматривают бакалавров наравне с соискателями, имеющими квалификацию специалиста или магистра. При этом в каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем образовании, а 10% рекрутеров оценивают бакалавров наравне с выпускниками колледжей.

Елизавета Пуншева