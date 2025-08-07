Исследование: работодатели Казани не видят разницы между бакалаврами, магистрами и специалистами

В каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем образовании

Фото: Артем Дергунов

Почти 72% работодателей в Казани рассматривают бакалавров наравне с соискателями, имеющими квалификацию специалиста или магистра. При этом в каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивают к справке о неполном высшем образовании, а 10% рекрутеров оценивают бакалавров наравне с выпускниками колледжей, сказано в исследовании SuperJob.

В целом среди жителей Казани 49% поддерживают идею приравнивания бакалавров к магистрам и специалистам при трудоустройстве. 15% респондентов считают, что бакалавриат — это незаконченное высшее образование, а 10% полагают, что бакалавров следует рассматривать наравне с выпускниками колледжей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Анализ показал, что с возрастом горожан уменьшается число тех, кто готов поставить знак равенства между бакалаврами, магистрами и специалистами.

Ожидаемо, что большинство бакалавров (77%) убеждены, что их уровень образования должен рассматриваться наравне с квалификацией магистров и специалистов при трудоустройстве, чтобы не проигрывать в конкурентной борьбе на рынке труда.

В Татарстане ввели специальные государственные стипендии для студентов и аспирантов.



Рената Валеева