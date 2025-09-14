Татарстан не вошел в число регионов, куда были оформлены самые дорогие командировки

Рейтинг возглавили Мурманск и Дубай

Фото: Реальное время

По итогам лета Татарстан не вошел в число регионов, куда были оформлены самые дорогие командировки. Соответствующий рейтинг составил сервис «OneTwoTrip для бизнеса».

Среди российских направлений первое место в рейтинге занял Мурманск. Одна из компаний потратила 975 тыс. рублей на билеты бизнес-класса для шести сотрудников из Москвы и обратно. Второе место — Астрахань, билеты для пяти человек обошлись в 732,2 тыс. рублей. Третье место — Калининград, семь сотрудников полетели за 684 тыс. рублей. Также были рейсы в Горно-Алтайск (девять человек, экономкласс, 454,5 тыс. рублей) и из Махачкалы в Благовещенск (шесть человек, экономкласс, один конец, 413,5 тыс. рублей).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается заграничных направлений, самый дорогой перелет — в Дубай. В командировку полетели шесть человек, бизнес-класс, один конец, 1,9 млн рублей. Второе место — в Шанхай, восемь человек, бизнес-класс, один конец, 1,7 млн рублей. Третье место — Медельин, два человека, бизнес-класс, туда и обратно, 1 635 000 рублей. Также были поездки в Париж (девять человек, экономкласс, один конец, 1 615 000 рублей) и Нью-Йорк (четыре человека, бизнес-класс, один конец, 1 086 000 рублей).

Напомним, Казань заняла четвертое место среди всех городов России по количеству деловых поездок.

Елизавета Пуншева