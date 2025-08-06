Казань вошла в топ-4 городов России по количеству деловых поездок
Представители казанских компаний обсудили вопросы оптимизации организации деловых поездок и цифровые инструменты, помогающие в этом
«Яндекс Командировки» провели в Казани первый митап, посвященный оптимизации организации бизнес-поездок.
- Столица Татарстана занимает четвертое место среди всех городов России по количеству деловых поездок, организуемых через сервис.
Представители казанских компаний обсудили с представителями «Яндекс Командировок» вопросы оптимизации организации деловых поездок и цифровые инструменты, помогающие в этом. В ходе дискуссии были озвучены пожелания по визовой поддержке, организации MICE-мероприятий и расширенной аналитике расходов.
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