Новости общества

20:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казань вошла в топ-4 городов России по количеству деловых поездок

17:57, 06.08.2025

Представители казанских компаний обсудили вопросы оптимизации организации деловых поездок и цифровые инструменты, помогающие в этом

Казань вошла в топ-4 городов России по количеству деловых поездок
Фото: Реальное время

«Яндекс Командировки» провели в Казани первый митап, посвященный оптимизации организации бизнес-поездок.

  • Столица Татарстана занимает четвертое место среди всех городов России по количеству деловых поездок, организуемых через сервис.

Представители казанских компаний обсудили с представителями «Яндекс Командировок» вопросы оптимизации организации деловых поездок и цифровые инструменты, помогающие в этом. В ходе дискуссии были озвучены пожелания по визовой поддержке, организации MICE-мероприятий и расширенной аналитике расходов.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также