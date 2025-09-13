В Татарстане почти на месяц изменят расписание шести пригородных поездов

Это связано с ремонтными работами

Фото: Реальное время

В Татарстане с 17 сентября по 8 ноября изменится расписание пригородного поезда №6353 Казань — Канаш. Это связано с ремонтными работами, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

Так, до станции Тюрлема поезд будет следовать действующим расписанием, далее измененным. Прибытие в Канаш ожидается в 10.31 (на 7 минут позже).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также с 17 сентября по 22 ноября изменится расписание поездов Ижевского направления:

Поезд №6935 Ижевск — Кизнер до станции Саркуз будет следовать действующим расписанием, далее измененным. Прибытие в Кизнер в 20.24 (на 7 минут позже).

Поезд №6925 Кизнер — Казань отправится со станции Кизнер в 20.26 (на 7 минут позже). Прибытие в Казань в 22.27.

Поезд №6936 Кизнер — Ижевск отправится со станции Кизнер в 20.48 (на 20 минут позже). Прибытие в Ижевск в 23.15 (на 17 минут позже).

Поезд №6373 Ижевск — Кизнер отправится со станции Ижевск в 19.50 (на 10 минут раньше). Прибытие в Кизнер в 22.58 (на 3 минуты раньше).

Поезд №6374 Вятские Поляны — Ижевск до станции Кизнер будет следовать действующим расписанием, далее измененным. Прибытие в Ижевск в 19.10.

В начале августа Минтранс Татарстана объявил об увеличении составности пригородных поездов, курсирующих по маршруту Казань — Ульяновск. Рельсовый автобус, ранее использовавшийся на данном направлении, заменен на тепловоз с двумя вагонами.

Елизавета Пуншева