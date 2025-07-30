Вместимость пригородных поездов Казань — Ульяновск увеличат с 1 августа
Рельсовый автобус, ранее использовавшийся на данном направлении, заменен на тепловоз с двумя вагонами
Минтранс Татарстана объявил об увеличении составности пригородных поездов, курсирующих по маршруту Казань — Ульяновск, начиная с сегодняшнего дня. Рельсовый автобус, ранее использовавшийся на данном направлении, заменен на тепловоз с двумя вагонами, сообщили в пресс-службе.
Согласно сообщению Минтранса, изменения в расписании коснутся следующих дней недели:
- направление Казань — Ульяновск: двухвагонный состав будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям;
- направление Ульяновск — Казань: двухвагонный состав будет отправляться по субботам, воскресеньям и понедельникам.
Для пригородного поезда №6436, курсирующего по маршруту Казань — Кукмор, добавлена новая остановка на остановочном пункте Новое Чурилино.
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