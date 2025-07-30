Вместимость пригородных поездов Казань — Ульяновск увеличат с 1 августа

Рельсовый автобус, ранее использовавшийся на данном направлении, заменен на тепловоз с двумя вагонами

Фото: Артем Дергунов

Минтранс Татарстана объявил об увеличении составности пригородных поездов, курсирующих по маршруту Казань — Ульяновск, начиная с сегодняшнего дня. Рельсовый автобус, ранее использовавшийся на данном направлении, заменен на тепловоз с двумя вагонами, сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению Минтранса, изменения в расписании коснутся следующих дней недели:

направление Казань — Ульяновск: двухвагонный состав будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям;

направление Ульяновск — Казань: двухвагонный состав будет отправляться по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Для пригородного поезда №6436, курсирующего по маршруту Казань — Кукмор, добавлена новая остановка на остановочном пункте Новое Чурилино.

Рената Валеева