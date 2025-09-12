В Пестречинском районе завершился капремонт дороги

Работы прошли на участке дороги Казань — Салмачи — Куюки

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершен капитальный ремонт автодороги Казань — Салмачи — Куюки. Работы проводились на участке протяженностью 2,8 км в Пестречинском муниципальном районе. Об этом сообщили в Минтрансе Татарстана.



Сообщается, что в ходе реконструкции была расширена проезжая часть, обустроены тротуары с асфальтобетонным покрытием, установлены бортовые камни. Обочины укреплены специальной щебеночно-песчаной смесью.

Также специалисты переустроили четыре светофорных объекта, установили 54 опоры наружного освещения и пять водопропускных труб. На дороге разместили 156 дорожных знаков, оборудовали десять остановочных павильонов и нанесли свежую дорожную разметку.

Согласно данным сайта госзаупки, данный участок дороги ремонтировали в 2023 году за 1,7 млн рублей.



Ранее «Реальное время» сообщало, что на ремонт и строительство дорог в Татарстане потратят более 11 млрд рублей.

Наталья Жирнова