На ремонт и строительство дорог в Татарстане потратят более 11 млрд рублей

Основная масса работ запланирована в Лаишевском районе

В Лаишевском и Зеленодольском районах проведут дорожные работы за 11 млрд рублей. Это стало известно из тендерных документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Основную часть работ планируется провести в Лаишевском районе. Реконструкция дорожного покрытия затронет несколько участков:

автомобильную дорогу Столбище — Атабаево от с. Столбище до трассы М-12 «Восток» км 4+650 — км 8+350, а также в противоположную сторону;

автомобильную дорогу «Казань — Оренбург» — Боровое Матюшино от жилого комплекса «Южный парк» до жилого массива Лесная Поляна, а также в обратную сторону;

автомобильную дорогу «Казань — Оренбург» — Боровое Матюшино от автомобильной дороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан до с. Усады.

На это из госбюджета выделят порядка 11 млрд рублей. Еще 138 млн рублей направят на строительство дорог в Зеленодольском районе. Работы будут проводиться в рамках муниципальных программ дорожных работ на дорогах общего пользования местного значения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане отремонтируют два участка дорог почти за 95 млн рублей.

Наталья Жирнова