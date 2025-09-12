Глава СК России взял под контроль дело о нападении подростков в Татарстане

В результате нападения один человек получил травмы

В городе Нижнекамске произошло нападение подростков на мужчину и женщину. По данному факту в СК Татарстана возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в телеграм-канале следственного комитета.

В результате нападения мужчина получил травмы и был госпитализирован. Семь нападавших подростков были задержаны.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Татарстана Виктору Липскому представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее в Татарстане по делу о взятке задержали бывшего сотрудника Лениногорской прокуратуры.

Наталья Жирнова