Глава СК России взял под контроль дело о нападении подростков в Татарстане
В результате нападения один человек получил травмы
В городе Нижнекамске произошло нападение подростков на мужчину и женщину. По данному факту в СК Татарстана возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в телеграм-канале следственного комитета.
В результате нападения мужчина получил травмы и был госпитализирован. Семь нападавших подростков были задержаны.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Татарстана Виктору Липскому представить подробный доклад о ходе расследования уголовного дела.
Ранее в Татарстане по делу о взятке задержали бывшего сотрудника Лениногорской прокуратуры.
