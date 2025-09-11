В Татарстане по делу о взятке задержали бывшего сотрудника Лениногорской прокуратуры

Причастность к коррупционному преступлению бывший силовик отрицает

Фото: Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», сотрудники ФСБ и СК задержали бывшего помощника прокурора Лениногорска Андрея Пудянева. Против него возбуждено дело о получении взятки за незаконные действия.

Речь идет об оплате расходов Пудянева на бензин для личного авто — за счет коммерческой фирмы/ В обмен за оплату представитель надзорного ведомства должен был инициировать возбуждение уголовных дел против руководителей фирмы-конкурента, отмечает один из источников. При этом в материалах проверок указывалось на причинение ущерба свыше 70 млн рублей, и дела о незаконном предпринимательстве и краже полезных ископаемых в особо крупном размере, действительно были возбуждены следователями полиции.

Из рядов прокуратуры фигурант успел уволиться в январе текущего года. После задержания вину отрицал.

На какую работу устроился пенсионер прокуратуры, кого силовики видят в роли взяткодателя, и другие детали дела — в репортаже с заседания по аресту Пудянева.