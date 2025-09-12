Татарстан стал лидером по одобрению автокредитов в России

Хуже всего дела обстоят в Новосибирской области

Фото: Роман Хасаев

В августе 2025 года доля отказов по заявкам на автокредиты в России снизилась до 77%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Однако в Татарстане этот показатель оказался значительно ниже, составив всего 71%. Это лучший результат среди 20 регионов-лидеров по количеству поданных заявок на автокредиты, пишет ТАСС.

Хуже всего дела обстоят в Новосибирской (80,2%) и Кемеровской (79,7%) областях, Краснодарском крае (79,3%), Ростовской области (78,7%) и Ставропольском крае (78,1%).

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

По сравнению с прошлым годом, снижение доли отказов в Татарстане составило 3,5 процентных пункта. Хотя это и не самый значительный показатель по стране — наибольшее снижение зафиксировано в Москве — 8,7 п.п.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет тенденцию к снижению отказов адаптацией банков к меняющейся экономической ситуации и ожиданию дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.

В августе 2025 года в России выдали 1,6 млн потребкредитов, что на 43,8% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Рената Валеева