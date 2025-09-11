Выдача потребкредитов в России в августе упала на 43,8%

Общий объем потребкредитов в августе составил 331,6 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

В августе 2025 года в России выдали 1,6 млн потребкредитов, что на 43,8% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Однако по сравнению с июлем этого года количество выданных кредитов увеличилось на 2,4%.

Общий объем потребкредитов в августе составил 331,6 млрд рублей, что на 32,4% меньше, чем годом ранее, но на 10,7% больше по сравнению с июлем.

Наибольшее количество потребкредитов выдали в Москве (111,4 тыс.), Московской области (97,7 тыс.) и Краснодарском крае (65 тыс.). В числе регионов с самым заметным ростом выдачи кредитов оказались Республика Саха (Якутия) (+12,4%), Санкт-Петербург (+9,3%) и Москва (+5,6%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отметил: «Плавный рост выдачи потребительских кредитов наблюдается четыре последних месяца. Тем не менее это почти в два раза меньше, чем в прошлом году. С начала 2024 года темпы потребкредитования остаются примерно на одном уровне, что свидетельствует о стабилизации. Одной из причин увеличения кредитов в августе стало снижение ставок банками — средняя полная стоимость кредита уменьшилась на 3,1 процентного пункта».

Напомним, что в июле 2025 года Татарстан оказался в числе пяти регионов с наибольшими объемами выданных кредитов. Жители республики оформили 85,66 тыс. займов на общую сумму 32,57 млрд рублей. Это на 12% больше по количеству кредитов и на 16% по объему по сравнению с июнем.



Анастасия Фартыгина