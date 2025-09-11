Польша закрывает границу с Белоруссией
Польское МВД сообщило, что это продлится «до особого распоряжения»
Польско-белорусская граница временно закрыта на неопределенный срок, заявил глава МВД Польши Марчин Кервиньский в эфире радиостанции TOK.FM.
Министр подчеркнул, что закрытие не связано с проведением учений «Запад-2025» и будет снято только при достижении гарантированной безопасности.
Министр уточнил, что пограничный пропуск будет ограничен в оба направления, как для физических лиц, так и для грузовых поездов и автомобилей. Ограничение вводится незамедлительно и будет оставаться в силе «до особого распоряжения».
В то же время министр подчеркнул, что польские власти «не собираются держать границу закрытой ни дня, не имея на то необходимости».
Ранее сообщалось, что Польша закрывает границу с Беларусью из-за военных российско-белорусских учений, которые пройдут с 12 по 16 сентября. За два дня до этого, 7 сентября, МИД Польши призвал своих граждан покинуть Белоруссию из-за опасений за безопасность.
