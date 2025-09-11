«Лебединое озеро» откроет новый балетный сезон в Казани

В декабре ТАГТОиБ им. Джалиля отправится с гастролями в Китай

Фото: Динар Фатыхов

Татарский академический театр оперы и балета им. Мусы Джалиля откроет 12 сентября новый сезон балетом «Лебединое озеро» в постановке Владимира Васильева, премьера которого состоялась в Казани нынешней весной. Главные партии исполнят Кристина Андреева-Захарова и Вагнер Карвальо, дирижировать будет маэстро Андрей Аниханов.

В новом сезоне театр предложит две премьеры: Шаляпинский фестиваль откроется оперой «Свадьба Фигаро» в постановке Юрия Александрова, а на Нуриевском представят балет «Золушка» в хореографии Надежды Калининой.

В этом году балетная труппа театра пополнилась семью новичками — выпускниками хореографических училищ России и Бразилии.

В декабре театр отправится с гастролями в Китай в надежде повторить успех предыдущего тура, во время которого спектакли посетили десятки китайских городов.



Наталья Жирнова