«Могут возникнуть предпосылки к потребительскому экстремизму»

В Госдуме предложили отдавать товар в магазинах бесплатно при несоответствии цены на кассе

Фото: Мария Зверева

Несоответствие стоимости на ценнике и кассе

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает новый порядок при несоответствии стоимости товара на кассе. Так, в случае, если цена на кассе выше, чем на ценнике, товар предполагается выдавать бесплатно. Этот регламент предлагается назвать «честным чеком».

— Законопроектом предлагается ввести принцип «честный чек» как норму защиты прав потребителей. Если стоимость товара, пробитая на кассе, превышает цену, указанную на его ценнике, покупатель получает этот товар бесплатно, — отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что при таком подходе ретейлеры станут строже следить за актуальностью ценников, поскольку каждая ошибка будет оборачиваться для них прямыми убытками, а для потребителей обнаружить расхождение цены станет скорее приятным сюрпризом, чем распространенной проблемой.

— В условиях действия правила «честный чек» заинтересованность магазинов в предоставлении ложных ценников исчезнет — риск понести расходы из-за бесплатной отдачи товара будет значительно перевешивать потенциальную выгоду от умышленной переплаты покупателей, — следует из документа.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

По мнению авторов идеи, введение принципа «честный чек» позволит быстро искоренить проблему ложных ценников, оградит граждан от переплат при покупках и повысит уровень прозрачности и ответственности в розничной торговле.

— Предлагается закрепить право граждан потребовать возврат уплаченной за товар (работу, услугу) суммы без возврата товара (результата работы, услуги) продавцу (исполнителю) в случае, если сумма товара, указанная в кассовом или товарном чеке либо в ином подтверждающем оплату товара документе, превышает полную сумму товара, предоставленную потребителю при ознакомлении с информацией об этом товаре, — сказано в пояснительной записке.

На данный момент в аналогичных случаях покупателям возвращается разница в цене.

«Это усложнит работу магазина»

Против идеи в разговоре с «Реальным временем» выступил представитель одного из крупных ретейлеров. По его мнению, покупатели могут начать злоупотреблять «честным чеком».

— Думается, что покупатель будет этим пользоваться, и возникнут предпосылки к потребительскому экстремизму. Люди будут намеренно ходить по магазинам, искать несоответствие ценников, — отметил собеседник.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, по его мнению, «очень умелые» покупатели могут зайти дальше и намеренно менять ценники.

— Это усложнит работу магазина, потому что надо будет отсматривать видеоматериалы для подтверждения. Мнение такое: инициатива не слишком пригодна для жизни, по крайней мере, в таком варианте, — подытожил эксперт.

Елизавета Пуншева