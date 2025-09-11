Юрлицо из Татарстана заплатит более 1,5 млн рублей за загрязнение почвы

Суд дважды удовлетворил требования экологов о возмещении ущерба

Два суда поддержали позицию Минэкологии Татарстана в деле о незаконной добыче общераспространенных полезных ископаемых в акватории реки Дымки.

В ходе проверки инспекторы Приокского управления выявили нарушения при проведении работ по расчистке русла реки в Ютазинском районе. Установлено, что компания-исполнитель проводила незаконную добычу полезных ископаемых на участке акватории.

Специалисты произвели расчет ущерба, который составил 1,56 млн рублей. Однако организация отказалась добровольно возместить вред, нанесенный окружающей среде.

Министерство обратилось в Арбитражный суд Татарстана с исковым заявлением, где было удовлетворено требование экологов. Несмотря на это, нарушитель подал апелляцию в Арбитражный апелляционный суд №11. Суд также удовлетворил требования экологов и обязал юрлицо возместить ущерб в полном объеме.

Минэкологии Татарстана также добилось ликвидации свалки в Альметьевском районе.

Наталья Жирнова