Минэкологии Татарстана добилось ликвидации свалки в Альметьевском районе
Министерство выиграло в судебном процессе против владельца земельного участка
В Альметьевске завершилось судебное разбирательство, связанное с незаконным размещением отходов на территории города. Министерство экологии выиграло в судебном процессе против владельца земельного участка.
Большая несанкционированная свалка была обнаружена инспекторами Юго-Восточного управления на территории бывшей базы «Горзеленхоза» по улице Р. Фахретдина. Площадь незаконного складирования отходов составила 871 квадратный метр.
Согласно данным специалистов, вред, нанесенный почве, оценивается в 693 тысячи рублей. Владельцу участка было направлено требование о добровольном возмещении ущерба и ликвидации свалки, однако он отказался выполнять обязательства.
Министерство экологии обратилось в Верховный суд Татарстана. Первая инстанция встала на сторону экологов, но ответчик не смирился с решением и подал апелляционную жалобу. Дело было передано на рассмотрение в Шестой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Самаре.
Финальное судебное решение подтвердило правоту экологов. Суд обязал нарушителя не только полностью возместить причиненный ущерб в размере 693 тысяч рублей, но и самостоятельно ликвидировать несанкционированную свалку на территории Альметьевска.
Ранее в Челнах было выявлено 103 нарушения природоохранного законодательства. Основная часть из них — 81,5% — связана с несанкционированными свалками.
