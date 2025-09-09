Минэкологии Татарстана добилось ликвидации свалки в Альметьевском районе

Министерство выиграло в судебном процессе против владельца земельного участка

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В Альметьевске завершилось судебное разбирательство, связанное с незаконным размещением отходов на территории города. Министерство экологии выиграло в судебном процессе против владельца земельного участка.

Большая несанкционированная свалка была обнаружена инспекторами Юго-Восточного управления на территории бывшей базы «Горзеленхоза» по улице Р. Фахретдина. Площадь незаконного складирования отходов составила 871 квадратный метр.

Согласно данным специалистов, вред, нанесенный почве, оценивается в 693 тысячи рублей. Владельцу участка было направлено требование о добровольном возмещении ущерба и ликвидации свалки, однако он отказался выполнять обязательства.

Министерство экологии обратилось в Верховный суд Татарстана. Первая инстанция встала на сторону экологов, но ответчик не смирился с решением и подал апелляционную жалобу. Дело было передано на рассмотрение в Шестой кассационный суд общей юрисдикции, расположенный в Самаре.

Финальное судебное решение подтвердило правоту экологов. Суд обязал нарушителя не только полностью возместить причиненный ущерб в размере 693 тысяч рублей, но и самостоятельно ликвидировать несанкционированную свалку на территории Альметьевска.

Ранее в Челнах было выявлено 103 нарушения природоохранного законодательства. Основная часть из них — 81,5% — связана с несанкционированными свалками.

Наталья Жирнова