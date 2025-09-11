В Казани установят старинную беседку в Фуксовском саду

Этим занялись волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест — Казань»

Фото: предоставлено пресс-центром «Том Сойер Фест - Казань»

В Казани стартовали работы по установке исторической беседки в Фуксовском саду. Волонтеры фестиваля «Том Сойер Фест — Казань» с 11 сентября приступили к монтажу деревянного павильона, воссозданного по архивным фотографиям начала XX века. Об этом сообщили в пресс-центре «Том Сойер Фест — Казань».

Сначала будет установлено основание конструкции, затем — столбы и ограждение, а завершатся работы монтажом кровли и шпиля.

Деревянный павильон на обрыве над рекой Казанкой был утрачен много лет назад. По словам координатора проекта Олеси Балтусовой, архитекторы Института развития Казани разработали чертежи павильона, а генеральный партнер ООО «Тэкоресурс» обеспечил проект качественной местной лиственницей.

предоставлено пресс-центром «Том Сойер Фест - Казань»

— Всем хотелось его вернуть, нас поддержали в этом и наши постоянные партнеры. Фирма Карпентер, наши старые помощники еще по дому Беркутова на Фатыха Карима, 11, где мы реставрировали и воссоздавали деревянный декор на фасаде в 2019 году, нашли качественную местную лиственницу. Все лето мы помогали им в мастерской шкурить и красить детали. Архитекторы вычертили павильон так, чтобы он вписался в сад после благоустройства бережно и к месту, — сообщила Олеся Балтусова.

Ранее сообщалось, что в Татарстане дом конца XIX века получит статус ОКН, а в историческом здании разместят современный музей.

Наталья Жирнова