В Менделеевске в историческом здании разместят современный музей

Речь идет об ОКН «Заводская контора товарищества «П.К. Ушков и К»

В Менделеевске завершается реставрация исторического здания — заводской конторы товарищества «П.К. Ушков и К», где планируется открыть современный музей. Об этом сообщили в Комитете по охране ОКН.

Здание имеет особое значение для истории химической промышленности региона. Именно здесь в 1870 году Петр Капитонович Ушков основал первый в Татарстане химический завод, положивший начало развитию отрасли в регионе.

В ходе реставрационных работ специалисты уже завершили обновление фасадов и восстановление кровли исторического здания. Особое внимание уделяется сохранению исторического облика здания — реставраторы восстанавливают лепнину в каминном зале, приводят в порядок перекрытия и кровлю башни.

В здании сохранились исторические элементы: чугунный камин, железная печь и оригинальная ушковская плитка, которые станут частью музейной экспозиции.



После завершения всех реставрационных работ в историческом здании будет открыт обновленный музей, который позволит посетителям познакомиться с богатой историей химической промышленности региона.

Наталья Жирнова