В Чистополе дом конца XIX века получит статус ОКН

Здание расположено по адресу ул. Урицкого, 78

В Чистополе старинный кирпичный дом конца XIX века получит статус памятника регионального значения. Здание, расположенное на улице Урицкого, дом 78, включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия России. Решение о его признании проходит антикоррупционную проверку.

Под госзащиту попадут архитектурные элементы строения: симметричный фасад с четырьмя парами оконных осей, декоративные детали в виде рустовки, изящные криволинейные наличники на окнах и оригинальный венчающий карниз с аттиком.

Особое внимание уделят сохранению исторического облика здания, включая его конструктивные особенности: кирпичные стены, перемычки проемов, плоское перекрытие и деревянную лестницу. Также под охрану попали исторические оконные и дверные проемы.

Более 2,5 млрд рублей с начала 2025 года в Татарстане направили на сохранение объектов культурного наследия. На данный момент на стадии реставрации находятся 15 памятников — большинство из них в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова