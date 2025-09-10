Xiaomi зарегистрировала в России бренд для производства пива

Заявка охватывает четыре класса международной классификации товаров и услуг

Китайская компания Xiaomi сделала шаг на российский рынок, зарегистрировав товарный знак, который позволит ей производить и продавать пиво, кофе, шоколад и другие товары. Об этом сообщает ТАСС.

Заявка на регистрацию была подана 28 декабря 2024 года, а сам товарный знак зарегистрирован 4 сентября 2025 года. Он охватывает четыре класса международной классификации товаров и услуг. Это значит, что Xiaomi теперь может заниматься не только производством напитков, но и шитьем, созданием декоративных изделий, гирлянд и товаров для волос.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме пива, в список новых продуктов входят чай, мед, мороженое, овощи, ягоды и фрукты. Таким образом, Xiaomi расширяет свои горизонты и выходит за пределы традиционной электроники, добавляя в свой портфель разнообразные продукты питания.

Анастасия Фартыгина