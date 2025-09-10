Билялов заменит Бердина в воротах «Ак Барса» в домашнем матче с «Автомобилистом»

В составе команды произошло одно изменение: вратаря Михаила Бердина заменит Тимур Билялов. Это будет второй матч для Билялова в текущем сезоне

Фото: Динар Фатыхов

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил состав на домашний матч регулярного чемпионата КХЛ против екатеринбургского «Автомобилиста». Игра состоится в Казани и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Ак Барс» начал новый сезон с двух игр: сначала команда проиграла «Металлургу» в серии буллитов (3:4), а затем одержала победу над «Авангардом» (2:1). «Автомобилист», в свою очередь, уступил «Ладе» со счетом 3:4.

Состав «Ак Барса» на матч выглядит следующим образом:

Вратари: Тимур Билялов (вместо Михаила Бердина);

Защитники: Никита Лямкин — Митчелл Миллер, Александр Барабанов — Кирилл Семенов — Владимир Алистров;

Нападающие: Илья Карпухин — Алексей Марченко, Григорий Денисенко — Брендон Байро — Дмитрий Яшкин;

Степан Фальковский — Альберт Яруллин, Алексей Пустозеров — Илья Сафонов — Артем Галимов;

Артур Бровкин — Михаил Фисенко — Дмитрий Кателевский, Тимофей Жулин.

Анастасия Фартыгина