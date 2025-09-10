Минпромторг Татарстана дает 100 тыс. рублей сотрудницам за рождение ребенка

Такую поддержку уже получили три сотрудницы министерства

Фото: Артем Дергунов

Минпромторг Татарстана ввел дополнительную соцподдержку для своих сотрудниц. Теперь при рождении ребенка женщины получают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Об этом министерство сообщило в своем телеграм-канале.

Инициатива принадлежит заместителю премьер-министра — министру промышленности и торговли Татарстана Олегу Коробченко.

Для получения финансовой помощи необходимо соблюдение одного условия — стаж работы в министерстве должен составлять не менее девяти месяцев. На данный момент Минпромторг Татарстана является единственным ведомством в республике, где действует подобная мера поддержки.

Важной особенностью новой меры поддержки является то, что выплата не зависит от количества детей в семье. По этой программе деньги получили уже три сотрудницы ведомства.

Как отмечают в пресс-службе министерства, новая мера поддержки направлена на укрепление института семьи и оказание дополнительной помощи сотрудникам.

Напомним, что с 1 октября стартует жилищная соцподдержка семей участников СВО Татарстана.

Наталья Жирнова