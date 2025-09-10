Минпромторг Татарстана дает 100 тыс. рублей сотрудницам за рождение ребенка
Такую поддержку уже получили три сотрудницы министерства
Минпромторг Татарстана ввел дополнительную соцподдержку для своих сотрудниц. Теперь при рождении ребенка женщины получают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Об этом министерство сообщило в своем телеграм-канале.
Инициатива принадлежит заместителю премьер-министра — министру промышленности и торговли Татарстана Олегу Коробченко.
Для получения финансовой помощи необходимо соблюдение одного условия — стаж работы в министерстве должен составлять не менее девяти месяцев. На данный момент Минпромторг Татарстана является единственным ведомством в республике, где действует подобная мера поддержки.
Важной особенностью новой меры поддержки является то, что выплата не зависит от количества детей в семье. По этой программе деньги получили уже три сотрудницы ведомства.
Как отмечают в пресс-службе министерства, новая мера поддержки направлена на укрепление института семьи и оказание дополнительной помощи сотрудникам.
Напомним, что с 1 октября стартует жилищная соцподдержка семей участников СВО Татарстана.
