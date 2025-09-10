С 1 октября стартует жилищная соцподдержка семей участников СВО Татарстана

В рамках программы планируется ввести в строй 160 тыс. кв. метров жилья, а если не хватит — построить новые жилые комплексы

С 1 октября в Татарстане начнет действовать специальная жилищная программа для участников СВО и их семей. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель исполнительного директора Госжилфонда Булат Гилманов.

Семьи, желающие воспользоваться поддержкой, должны обратиться в исполком по месту регистрации, МФЦ или подать документы через портал госуслуг. Основным условием является необходимость подтверждения статуса военнослужащего.

Планируется ввести в строй 160 тыс. кв. метров жилья, что позволит закрыть потребности в жилье всех нуждающихся семей. При нехватке квартир предусматривается строительство новых жилых комплексов, например, в микрорайоне «Салават Купере».

Гилманов подчеркнул, что республиканские власти готовы обеспечить жильём всех участников программы, поскольку имеется достаточный запас жилой площади в рамках инвестиционной программы. Конкретные цифры по числу будущих жильцов будут уточняться после официального старта программы.

Известно, что в Татарстане выполнено 87% годового плана по вводу жилья, что составляет 2,848 млн квадратных метров.

Наталья Жирнова