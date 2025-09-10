Татарстан выделит 313 млн рублей на продление расселения аварийного жилья до 2026 года

Фото: Максим Кокунин

Кабинет министров Татарстана готовится продлить до 2026 года программу по переселению из аварийного жилья. Проект соответствующего постановления опубликован на антикоррупционном портале. Объем финансирования предусмотрен в размере 313,1 млн рублей, из которых 155,3 миллиона — из бюджета Фонда развития территорий, 154,6 млн — из бюджета Татарстана, оставшиеся 3,1 млн — из бюджетов муниципальных образований республики.

В документе отмечается, что по состоянию на II квартал 2025 года признаны аварийными и непригодными к проживанию в связи с физическим износом 169 многоквартирных домов, которые состоят из 2 477 помещений общей расселяемой площадью 75 423 кв. метра. В них проживают 5 729 жителей.

В рамках программы предусмотрено расселение 72 помещений площадью 2 353,46 кв. метра, расположенных в четырех многоквартирных домах, в которых проживают 200 человек. В частной собственности находятся 48 помещений на 1 466,6 кв. метра, в муниципальной собственности — 24 помещения на 886,86 кв. метра.



Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными

В программе под аварийным жилищным фондом понимается совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны после 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. В список вошли следующие дома:



Высокогорский район, с. Чепчуги, ул. Советская, д. 1;

Казань, ул. Бирюзовая, д. 12;

Казань, ул. Гаванская, д. 75;

Казань, пер. Дружный, д. 9;

Казань, пер. Дружный, д. 28;

Казань, пер. Дружный, д. 34;

Казань, ул. Клары Цеткин, д. 17б;

Казань, ул. Юбилейная, д. 3.

Дмитрий Зайцев