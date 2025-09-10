Новости

Владислав Бакальчук возглавил операционную компанию «М.Видео»

10:55, 10.09.2025

Бывший муж основательницы Wildberries займется цифровой трансформацией компании

Фото: скринщот телеграм-канала Владислава Бакальчука

Бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким, бизнесмен Владислав Бакальчук, занял пост главного исполнительного директора в операционной компании торговой сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ». Соответствующие изменения в СПАРКе были внесены 8 сентября текущего года.

Ранее, в конце августа, пресс-служба ретейлера сообщила, что новый руководитель займется цифровой трансформацией компании.

По словам действующего генерального директора Феликса Либа, который возглавляет «М.Видео-Эльдорадо» с февраля 2025 года, компания находится в процессе масштабной модернизации и рассчитывает на опыт Бакальчука в области внедрения современных цифровых решений.

Ранее глава компании Wildberries Татьяна Ким стала единственной россиянкой в топ-50 списка Forbes.

Наталья Жирнова

