Владислав Бакальчук возглавил операционную компанию «М.Видео»
Бывший муж основательницы Wildberries займется цифровой трансформацией компании
Бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким, бизнесмен Владислав Бакальчук, занял пост главного исполнительного директора в операционной компании торговой сети «М.Видео-Эльдорадо» — ООО «МВМ». Соответствующие изменения в СПАРКе были внесены 8 сентября текущего года.
Ранее, в конце августа, пресс-служба ретейлера сообщила, что новый руководитель займется цифровой трансформацией компании.
По словам действующего генерального директора Феликса Либа, который возглавляет «М.Видео-Эльдорадо» с февраля 2025 года, компания находится в процессе масштабной модернизации и рассчитывает на опыт Бакальчука в области внедрения современных цифровых решений.
Ранее глава компании Wildberries Татьяна Ким стала единственной россиянкой в топ-50 списка Forbes.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».