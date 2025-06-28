Глава компании Wildberries стала единственной россиянкой в топ-50 списка Forbes

В рейтинге Татьяна Ким заняла 18-е место

Фото: Михаил Захаров

Глава компании Wildberries Татьяна Ким стала единственной россиянкой в топ-50 самых богатых женщин мира. Об этом свидетельствует рейтинг на сайте журнала Forbes.

Россиянка заняла 18-е место в списке. Ее состояние оценивается в 4,6 млрд долларов.

Первое место в рейтинге занимает сооснователь судоходной корпорации Mediterranean Shipping Company — 80-летняя Рафаэла Апонте-Диамант из Швейцарии. Ее состояние оценивается в 38,8 млрд долларов. Ее компания, созданная вместе с супругом, является самым крупным в мире флотом из 900 судов. В организации работает более 136 тыс. человек.

Второе место заняла соосновательница крупной компании по поставке стройматериалов ABC Supply — американка Дайан Хендрикс.

Ранее 17-летний киберспортсмен Алан Галлямов из Татарстана стал одним из трех победителей престижного рейтинга Forbes «30 до 30» в номинации «Спорт и киберспорт».





Дарья Сайфиева