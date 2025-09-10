Новости промышленности

Ростехнадзор разрешил работу энергоустановки резидента ОЭЗ Алабуга

09:57, 10.09.2025

На заводе делают специальные трубы, которые нужны для перекачки нефти, газа, воды и других жидкостей

Фото: взято из телеграм-канала Ростехнадзора

Приволжское управление Ростехнадзора завершило проверку энергопринимающей установки АО «Завод по выпуску композитной армированной трубы», расположенного на территории ОЗЭ «Алабуга». Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

В ходе инспекции специалисты подтвердили полное соответствие объекта всем требованиям действующего законодательства.

Завод специализируется на производстве композитных армированных труб, которые широко применяются в различных отраслях промышленности. Продукция предприятия используется при транспортировке нефти, газа, воды и многофазных жидкостей. Производственные мощности завода позволяют выпускать до 800 километров труб ежегодно.

Ранее Ростехнадзор выдал заключения о соответствии съездов на трех развязках трассы М-12.

Наталья Жирнова

