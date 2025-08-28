Ростехнадзор выдал заключения о соответствии съездов на трех развязках трассы М-12

Ввод объектов позволяет оптимизировать путь к Камскому Устью, Лаишево и аэропорту Казани

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Приволжское управление Ростехнадзора по итогам проверки дополнительных съездов на трех транспортных развязках трассы М-12 в Лаишевском и Верхнеуслонском районах Татарстана выдало заключения о соответствии требованиям проектной документации.

На данный момент работы на развязках завершены. Ввод объектов позволяет оптимизировать путь к Камскому Устью, Лаишево и аэропорту Казани, а также в Москву и Екатеринбург.

В середине августа на М-12 появилась музыкальная разметка для повышения внимания водителей. Теперь проехать под «Калинку-Малинку» можно и на 144-м км трассы М-12 во Владимирской области, по направлению из Москвы в Казань.

Денис Петров