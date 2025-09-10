В России за минувшие сутки ликвидировали пять лесных пожаров

Работы по тушению продолжаются еще на четырех очагах в трех областях страны

За последние сутки в России удалось ликвидировать пять лесных пожаров, охвативших территории четырех различных регионов страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению четырех возгораний в трех субъектах Федерации. Об этом сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана».

В мероприятиях задействованы 248 спасателей, 11 единиц наземной техники и пять воздушных судов. Лесопожарная ситуация контролируется 49 самолетами и вертолетами.

В одном российском регионе введен режим чрезвычайной ситуации, специальный противопожарный режим действует в 48 субъектах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах страны.

Ранее в Татарстане пожарные 12 раз выезжали на тушение пожаров за прошедшие сутки, а 18 раз — по ложным вызовам.

Наталья Жирнова