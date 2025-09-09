В Татарстане пожарные 12 раз выезжали на тушение пожаров за прошедшие сутки
Половина пожаров произошла в жилых помещениях
За минувшие сутки, 7 сентября, пожарно-спасательные подразделения Татарстана реагировали на 12 возгораний, шесть из которых произошли в жилом секторе.
Помимо тушения пожаров, сотрудники службы 18 раз выезжали по ложным сообщениям о возгораниях. Специалисты также шесть раз оказывали содействие другим экстренным службам и участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики за отчетный период происшествий не зафиксировано.
На территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности в лесах. Самый засушливый период в республике ожидается с 8 по 17 сентября.
