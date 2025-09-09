Новости общества

В Татарстане пожарные 12 раз выезжали на тушение пожаров за прошедшие сутки

09:53, 09.09.2025

Половина пожаров произошла в жилых помещениях

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

За минувшие сутки, 7 сентября, пожарно-спасательные подразделения Татарстана реагировали на 12 возгораний, шесть из которых произошли в жилом секторе.

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы 18 раз выезжали по ложным сообщениям о возгораниях. Специалисты также шесть раз оказывали содействие другим экстренным службам и участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики за отчетный период происшествий не зафиксировано.

На территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности в лесах. Самый засушливый период в республике ожидается с 8 по 17 сентября.

Наталья Жирнова

