Мигрантам могут ограничить переводы за рубеж: сумма не должна превышать зарплату

В 2023 году мигранты установили рекорд по объемам денежных переводов на родину, превысив $18 млрд

Фото: Артем Дергунов

Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который запрещает трудовым мигрантам переводить за границу суммы, превышающие их официальную месячную зарплату. Инициативу возглавил Алексей Нечаев.

Авторы законопроекта отметили, что в 2023 году мигранты установили рекорд по объемам денежных переводов на родину, превысив $18 млрд.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что действующее законодательство не позволяет эффективно контролировать соответствие переводимых сумм официальным доходам мигрантов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Предложенный запрет направлен на то, чтобы не допустить отправку за границу средств, источник которых не подтвержден документально. Изменения планируется внести в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

Напомним, что Татарстан готов продлить запрет на работу для мигрантов в отдельных сферах до конца 2026 года.



Анастасия Фартыгина