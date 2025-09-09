Мигрантам могут ограничить переводы за рубеж: сумма не должна превышать зарплату
В 2023 году мигранты установили рекорд по объемам денежных переводов на родину, превысив $18 млрд
Депутаты от фракции «Новые люди» внесли в Госдуму законопроект, который запрещает трудовым мигрантам переводить за границу суммы, превышающие их официальную месячную зарплату. Инициативу возглавил Алексей Нечаев.
- Авторы законопроекта отметили, что в 2023 году мигранты установили рекорд по объемам денежных переводов на родину, превысив $18 млрд.
В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что действующее законодательство не позволяет эффективно контролировать соответствие переводимых сумм официальным доходам мигрантов.
Предложенный запрет направлен на то, чтобы не допустить отправку за границу средств, источник которых не подтвержден документально. Изменения планируется внести в закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
Напомним, что Татарстан готов продлить запрет на работу для мигрантов в отдельных сферах до конца 2026 года.
