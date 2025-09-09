Цены на новые автомобили в Татарстане упали на 12% с начала года

Фото: Реальное время

С начала 2025 года цены на новые автомобили в Татарстане заметно снизились. По данным экспертов «Авито Авто», средняя цена новых легковых машин в августе составила 2,8 млн рублей.

Наибольшее снижение цен зафиксировано у HAVAL M6, который подешевел на 11,7% и теперь стоит 2,1 млн рублей. Также заметно снизились цены на OMODA C5 (-10,3%; 2,5 млн рублей) и несколько моделей Chery: Tiggo 8 Pro Max (-8,6%; 3,7 млн рублей), Tiggo 7 Pro Max (-7,8%; 2,8 млн рублей) и Tiggo 4 (-6,7%; 2,2 млн рублей).

Сравнивая с августом прошлого года, самая большая скидка наблюдается у Chery Tiggo 4 Pro, который подешевел на 15,3% и теперь стоит 2,1 млн рублей. Также снизились цены на Chery Tiggo 8 Pro Max и HAVAL M6.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что изменение цен зависит не только от конкретных моделей, но и от структуры рынка. Чем больше доступных версий автомобиля или бюджетных предложений, тем ниже средняя цена.

Артем Хомутинников, руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито», комментирует: «Высокая конкуренция на российском рынке вынуждает дилеров быть более гибкими в ценообразовании. Дилеры также предлагают различные бонусы, включая скидки и привлекательные кредитные программы». Он добавил, что специальный фильтр в каталоге новых машин помогает быстро найти предложения с акциями и специальными условиями.

Напомним, что в августе 2025 года российский вторичный рынок легковых автомобилей с пробегом продемонстрировал небольшое снижение, сократившись на 1,3% в годовом выражении — до 553 тыс. штук.



Анастасия Фартыгина