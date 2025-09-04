Продажи легковушек с пробегом в России в августе снизились на 1,3% год к году

Помесячное снижение продаж автомобилей с пробегом в августе составило 3%

В августе 2025 года российский вторичный рынок легковых автомобилей с пробегом продемонстрировал небольшое снижение, сократившись на 1,3% в годовом выражении — до 553 тысяч штук. Об этом в четверг сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Тем не менее, несмотря на августовское снижение, вторичный рынок демонстрирует «очень хороший результат» по итогам восьми месяцев, отметил Удалов. С января по август 2025 года в России было продано 3,9 млн легковых машин с пробегом, что полностью соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Для сравнения, рынок новых легковых автомобилей в РФ, по оценке «Автостата», в августе 2025 года составил 122 235 штук. Это означает снижение на 17,6% в годовом выражении, однако по отношению к июлю был зафиксирован небольшой рост на 1%. За восемь месяцев текущего года в сегменте новых легковых авто было реализовано 773 264 единицы, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане достигла 2,66 млн рублей, что на 1,6% больше, чем в июле.

Рената Валеева