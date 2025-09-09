Исследование: только 22% россиян регулярно получают премии

8% сотрудников получают бонусы за отдельные проекты, а 18% — лишь в редких случаях

Фото: Олег Тихонов

По данным исследования медиахолдинга RamblerCo, лишь 22% россиян получают премии регулярно — каждый месяц или квартал. Опрос, проведенный среди более 76 тыс. интернет-пользователей, также показал, что 8% сотрудников получают бонусы за отдельные проекты, а 18% — лишь в редких случаях, пишет «RT на русском».

Аналитики отметили, что 15% опрошенных имеют обязательную 13-ю зарплату раз в год. В то же время 26% никогда не получали премий, а 11% сообщили, что их работа не подразумевает таких выплат.

Премии в основном выплачиваются в денежной форме: 88% респондентов выбрали этот вариант. Реже встречаются дополнительные дни отпуска (6%), подарки или сертификаты (4%), а также оплата отдыха и обучения (2%).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

41% участников опроса считают премии важной частью дохода, еще 30% отмечают, что выплаты зависят от результатов работы. Для 21% премия остается «доброй волей» работодателя, а 8% затруднились с ответом.

На вопрос о том, что должно быть основанием для премирования, 44% респондентов выбрали качественное выполнение обязанностей. 32% считают, что правила премирования должны быть прописаны в трудовом договоре, 13% делают акцент на количественных показателях эффективности (KPI), а 7% — на инициативности и исполнительности. Лояльность работодателю упомянули лишь 4%.

Причинами для лишения премии чаще всего называют нарушение трудовой дисциплины (41%) и невыполнение KPI или планов (32%).

Анастасия Фартыгина