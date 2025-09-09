Полицейские задержали газелистов с полутонной синтетических веществ

Инцидент произошел на 43-м километре трассы М-11 «Нева», где полицейские остановили для проверки грузовой автомобиль «Газель»

Сотрудники наркоконтроля и ГИБДД Подмосковья пресекли попытку доставки крупной партии наркотиков. На трассе М-11 «Нева» задержан автомобиль «Газель», в кузове которого обнаружено свыше 500 кг порошка, упакованного в 479 свертков. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Проведенная экспертиза показала, что в 10 изъятых образцах обнаружено синтетическое вещество, масса которого оценивается примерно в 10 кг. Водитель и пассажир признали, что знали о содержимом груза, полученного в Ленинградской области и предназначавшегося для отправки в столицу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Оба фигуранта дела арестованы. Расследование продолжается, устанавливаются подробности преступления и возможные участники группировки.

Наталья Жирнова