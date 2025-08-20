Ирина Волк: в Татарстане задержаны браконьеры-раколовы

Сотрудники Спасского ОМВД изъяли 73 раколовки и 2730 свежевыловленных раков

Фото: Реальное время

Сотрудники полиции Спасского района Татарстана задержали двух местных жителей, подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе рейда на реке Волга близ города Болгара была остановлена моторная лодка, пассажиры которой перевозили емкость с выловленными раками. Установлено, что они использовали запрещенные ловушки — раколовки. Изъято 73 раколовки и 2730 особей свежих раков. Размер нанесенного ущерба превысил 630 тыс. руб., пойманные раки освобождены обратно в водоем.

Кроме того, в ходе дальнейшего расследования при обыске частного дома одного из подозреваемых обнаружено нелегальное хозяйство по выращиванию раков. Был конфискован 651 рак, рыбацкие снасти и прочие улики. Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча водных животных и растений»). Задержанным назначена мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Дмитрий Зайцев