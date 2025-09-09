«Водоканал» напомнил казанцам об отключении воды в двух районах города

Отключение холодной воды продлится почти двое суток

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

В Авиастроительном и части Московского района Казани запланировано масштабное отключение холодного водоснабжения. Мера связана с подключением водопровода Казанского вертолетного завода. Об этом сообщает «Водоканал» Казани в телеграм-канале.

Отключение продлится почти двое суток — с 22:00 19 сентября до 14:00 21 сентября 2025 года. В этот период жители указанных районов останутся без холодной воды.

Список домов, где будет отключена вода, опубликован на сайте «Водоканала».

Ранее в Казани проводили плановое отключение горячей воды в ряде районов города в связи с подготовкой к отопительном сезону.

Наталья Жирнова