«Водоканал» напомнил казанцам об отключении воды в двух районах города
Отключение холодной воды продлится почти двое суток
В Авиастроительном и части Московского района Казани запланировано масштабное отключение холодного водоснабжения. Мера связана с подключением водопровода Казанского вертолетного завода. Об этом сообщает «Водоканал» Казани в телеграм-канале.
Отключение продлится почти двое суток — с 22:00 19 сентября до 14:00 21 сентября 2025 года. В этот период жители указанных районов останутся без холодной воды.
Список домов, где будет отключена вода, опубликован на сайте «Водоканала».
Ранее в Казани проводили плановое отключение горячей воды в ряде районов города в связи с подготовкой к отопительном сезону.
