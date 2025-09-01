В Казани в сентябре начнется плановое отключение горячей воды

Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний на тепловых сетях города и продлятся с 3 по 5 сентября

Фото: Артем Дергунов

АО «Татэнерго» опубликовало график отключения горячего водоснабжения в жилых домах, школах и детских садах. Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний на тепловых сетях города.

В ходе работ специалисты будут постепенно снижать температуру горячей воды перед полным отключением. Испытания проводятся как на магистральных, так и на квартальных тепловых сетях.

С 10.00 3 сентября до 10.00 5 сентября будет отключено горячее водоснабжение:



в 1547 жилых домах;

в 78 детских садах;

в 37 школах;

в 11 учебных учреждениях;

в 16 лечебных учреждениях;

и прочих объектах.

С полным списком объектов вы можете ознакомиться на официальном портале мэрии Казани.

Наталья Жирнова