В Казани в сентябре начнется плановое отключение горячей воды
Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний на тепловых сетях города и продлятся с 3 по 5 сентября
АО «Татэнерго» опубликовало график отключения горячего водоснабжения в жилых домах, школах и детских садах. Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний на тепловых сетях города.
В ходе работ специалисты будут постепенно снижать температуру горячей воды перед полным отключением. Испытания проводятся как на магистральных, так и на квартальных тепловых сетях.
С 10.00 3 сентября до 10.00 5 сентября будет отключено горячее водоснабжение:
- в 1547 жилых домах;
- в 78 детских садах;
- в 37 школах;
- в 11 учебных учреждениях;
- в 16 лечебных учреждениях;
- и прочих объектах.
С полным списком объектов вы можете ознакомиться на официальном портале мэрии Казани.
