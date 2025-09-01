Новости общества

13:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани в сентябре начнется плановое отключение горячей воды

11:46, 01.09.2025

Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний на тепловых сетях города и продлятся с 3 по 5 сентября

В Казани в сентябре начнется плановое отключение горячей воды
Фото: Артем Дергунов

АО «Татэнерго» опубликовало график отключения горячего водоснабжения в жилых домах, школах и детских садах. Ограничения связаны с проведением гидравлических испытаний на тепловых сетях города.

В ходе работ специалисты будут постепенно снижать температуру горячей воды перед полным отключением. Испытания проводятся как на магистральных, так и на квартальных тепловых сетях.

С 10.00 3 сентября до 10.00 5 сентября будет отключено горячее водоснабжение:

  • в 1547 жилых домах;
  • в 78 детских садах;
  • в 37 школах;
  • в 11 учебных учреждениях;
  • в 16 лечебных учреждениях;
  • и прочих объектах.

С полным списком объектов вы можете ознакомиться на официальном портале мэрии Казани.

      Наталья Жирнова

      Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

      Общество Татарстан

      Новости партнеров

      Читайте также