Путин поручил рассмотреть увеличение срока записи к врачу через «Госуслуги»
Ответственным за выполнение этого поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин
Президент России Владимир Путин поручил изучить возможность увеличения срока записи к врачу через портал «Госуслуги». Это решение стало частью перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.
В документе указано, что необходимо рассмотреть возможность продления допустимого срока записи на медицинские услуги, такие как прием врача, диагностика и лечебные процедуры.
Ответственным за выполнение этого поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Он должен представить отчет о выполненной работе до 20 ноября 2026 года.
Напомним, что мошенники разработали новую схему получения доступа к личным кабинетам россиян на портале «Госуслуги» под предлогом обновления сведений об образовании.
