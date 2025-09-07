Мошенники разработали новую схему получения доступа к «Госуслугам»

Аферист звонит жертве, представляется сотрудником вуза и предлагает внести или актуализировать на портале информацию о полученном образовании

Фото: Динар Фатыхов

Мошенники разработали новую схему получения доступа к личным кабинетам россиян на портале «Госуслуги» под предлогом обновления сведений об образовании, сообщает РИА «Новости».

Аферист звонит потенциальной жертве, представляется сотрудником высшего учебного заведения и предлагает внести или актуализировать информацию о полученном образовании на портале. Для этого человека просят назвать код, пришедший в СМС от «Госуслуг».

Как только жертва сообщает этот код, злоумышленник получает полный доступ к ее личному кабинету. При этом важно отметить, что в самом СМС от портала «Госуслуги» содержится предупреждение, что запрашивать код могут только мошенники.

Рената Валеева