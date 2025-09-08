В Набережные Челны в октябре поступят еще 30 новых автобусов
Новые автобусы проходят техническую подготовку и вскоре начнут обслуживать востребованные маршруты
В Набережных Челнах ожидается поставка 30 больших автобусов в октябре. Мэр города Наиль Магдеев сообщил об этом на аппаратном совещании, выразив благодарность президенту Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору КАМАЗа Сергею Когогину за поддержку.
В этом месяце город уже получил 50 современных автобусов, что поможет улучшить качество пассажирских перевозок и сократить очереди на популярных маршрутах.
— Эти автобусы — вклад в комфорт наших жителей и развитие городской инфраструктуры, — сказал Магдеев, отметив важность сотрудничества с республиканским руководством и крупными предприятиями для улучшения городского хозяйства.
