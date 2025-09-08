Каждая двадцатая компания в России отказалась от премий

Работникам выплачивается только фиксированный оклад

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В российском бизнесе наблюдается различный подход к системе премирования сотрудников: примерно в 5,5% компаний отсутствует какая-либо система стимулирования персонала — работникам выплачивается только фиксированный оклад. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные подразделений группы «Актион».

В то же время в большинстве российских организаций — 55,6% — действует система ежемесячных премий. Около 10,5% компаний практикуют квартальные выплаты, а 12,7% организаций выплачивают премии только по итогам года.

Основным критерием для премирования в 78,4% компаний является выполнение плановых показателей и KPI. В 14,9% организаций премиальная система завязана на соблюдении правил внутреннего трудового распорядка.



Ранее депутаты предложили обязать работодателей выплачивать премию за выслугу лет.

Наталья Жирнова