Каждая двадцатая компания в России отказалась от премий
Работникам выплачивается только фиксированный оклад
В российском бизнесе наблюдается различный подход к системе премирования сотрудников: примерно в 5,5% компаний отсутствует какая-либо система стимулирования персонала — работникам выплачивается только фиксированный оклад. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные подразделений группы «Актион».
В то же время в большинстве российских организаций — 55,6% — действует система ежемесячных премий. Около 10,5% компаний практикуют квартальные выплаты, а 12,7% организаций выплачивают премии только по итогам года.
Основным критерием для премирования в 78,4% компаний является выполнение плановых показателей и KPI. В 14,9% организаций премиальная система завязана на соблюдении правил внутреннего трудового распорядка.
Ранее депутаты предложили обязать работодателей выплачивать премию за выслугу лет.
