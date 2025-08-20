Депутаты предложили обязать работодателей выплачивать премию за выслугу лет

Предполагается, что такую премию можно будет выплачивать сотрудникам перед отпуском, что сделает отдых более доступным

Фото: Мария Зверева

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, обязывающий работодателей выплачивать премию в размере месячного оклада сотрудникам, проработавшим на одном месте более пяти лет. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы во главе с Сергеем Мироновым и Дмитрием Гусевым предлагают внести поправки в Трудовой кодекс РФ, изменив текущую практику, когда поощрение работников является правом, а не обязанностью работодателя.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Как пояснил Дмитрий Гусев в комментарии ТАСС, предполагается, что такую премию можно будет выплачивать сотрудникам перед отпуском, что сделает отдых более доступным.

— Сотрудники, которые годами выкладываются по полной на своей работе, порой не могут себе позволить полноценный отдых. Многим просто сложно на него накопить деньги. Потратившись на отпуск, переживают, как будут жить после. Важно поощрять тех, кто долго и качественно трудится, — подчеркнул депутат.

В Госдуму внесен законопроект, закрепляющий за родителями право на выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребенка в школу в начале учебного года.

Рената Валеева