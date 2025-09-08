В Татарстане ожидается пожароопасность четвертого класса

Этот уровень опасности является самым высоким

Фото: Реальное время

На территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности в лесах. По данным Гидрометцентра, с 8 по 17 сентября 2025 года на отдельных участках региона ожидается пожароопасность четвертого класса.

4-й класс пожарной опасности — самый высокий.

В связи с этим вводится ряд строгих ограничений, в том числе запреты на использование открытого огня и разведение костров в местах повышенной пожарной опасности. Татарстанцам нельзя разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяных болотах, а также в местах с сухой растительностью и под кронами деревьев.

Кроме того, категорически запрещено оставлять после себя любые источники возгорания, а охотникам запрещается использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов.

Наталья Жирнова