В Татарстане за сутки пожарные 6 раз выезжали на тушение пожаров
Четыре случая произошли в жилом секторе
За минувшие сутки, 7 сентября, пожарно-спасательные подразделения Татарстана реагировали на шесть возгораний, четыре из которых произошли в жилом секторе.
Помимо тушения пожаров, сотрудники службы 11 раз выезжали по ложным вызовам. Также специалисты семь раз оказывали содействие другим экстренным службам и семь раз участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики за отчетный период происшествий не зафиксировано.
За прошедшие выходные пожарные выезжали 22 раза на тушение пожаров.
