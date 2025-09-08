Новости общества

В Татарстане за сутки пожарные 6 раз выезжали на тушение пожаров

10:33, 08.09.2025

Четыре случая произошли в жилом секторе

Фото: предоставлено ГУ МЧС по Татарстану

За минувшие сутки, 7 сентября, пожарно-спасательные подразделения Татарстана реагировали на шесть возгораний, четыре из которых произошли в жилом секторе.

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы 11 раз выезжали по ложным вызовам. Также специалисты семь раз оказывали содействие другим экстренным службам и семь раз участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики за отчетный период происшествий не зафиксировано.

За прошедшие выходные пожарные выезжали 22 раза на тушение пожаров.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

